سعر النفط الخام يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 28-05-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما نجح في كسر مستوى الدعم المحوري 4,500$ خلال تحركاته بالأمس، ليستمر الضغط البيعي ويدفع السعر للتراجع حتى ملامسة مستوى الدعم 4,400$، قبل أن يشهد ارتداداً صاعداً محدوداً بدعم من اكتساب بعض الزخم الإيجابي ومحاولات تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية.

ورغم هذا الارتداد المؤقت عادت الضغوط السلبية لتفرض سيطرتها على حركة السعر من جديد، في ظل استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير وتحرك الذهب بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، إلى جانب استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يحد من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.