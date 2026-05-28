سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 28-05-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى الدعم المهم 74,500$، وهو المستوى الذي أشرنا إليه كهدف سعري في تحليلاتنا السابقة، وسط استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل هابط يدعم استمرار هذا المسار السلبي.

كما لا يزال البتكوين يتعرض لضغوط فنية قوية نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استمرار توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم استقرارها داخل مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي حتى الآن وترقب الأسواق لأي إشارات انعكاس محتملة.