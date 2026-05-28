سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 28-05-2026

عمق سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ليتخطى الزوج بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به وينهي فرص أي محاولات للتعافي في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.