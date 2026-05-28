سعر الدولار مقابل الفرنك محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 27-05-2026

مدد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 1.3835، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم متماسكه تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.