سعر النفط خام برنت يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 28-05-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتخطيه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى بدوره إلى كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليقلص بشكل كبير من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.