سعر النحاس يستسلم لسلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 28-5-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-28 07:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أعلن سعر النحاس تأجيله للمحاولات الصاعدة نتيجة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.4000$ إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء ليجبره ذلك على تقديم تداولات تصحيحية باستهدافه حاليا لمستوى 6.1800$.
نتوقع انحصار التداولات مجددا ما بين الحاجز المذكور سابقا بينما يستمر مستوى 6.1000$ بتشكيله لدعم أولي أمام التداولات الحالية, أما تحقيقه لكسر الدعم والاستقرار أدناه سيجره ذلك على تقديم المزيد من المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 5.9500$ وصولا نحو 5.8000$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.3500$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع