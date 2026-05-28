سعر النحاس يستسلم لسلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 28-5-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-28 07:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أعلن سعر النحاس تأجيله للمحاولات الصاعدة نتيجة للثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.4000$ إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء ليجبره ذلك على تقديم تداولات تصحيحية باستهدافه حاليا لمستوى 6.1800$.

 

نتوقع انحصار التداولات مجددا ما بين الحاجز المذكور سابقا بينما يستمر مستوى 6.1000$ بتشكيله لدعم أولي أمام التداولات الحالية, أما تحقيقه لكسر الدعم والاستقرار أدناه سيجره ذلك على تقديم المزيد من المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 5.9500$ وصولا نحو 5.8000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.3500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

