سعر الغاز الطبيعي يقدم تداولات جانبية-توقعات اليوم 28-5-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-28 07:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حافظ سعر المؤشر بتداولات يوم أمس على استقراره السلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 50940 لنلاحظ تذبذبه بشكل مستمر دون دعم القناة الفرعية الصاعدة المكسور والممتد حاليا نحو 50805 واستهدافه لبعض المحطات السلبية بملامسته لمستوى 50580.
محاولة تشكيل دعم القناة المكسور لمقاومة إضافية وبمحاولة توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تشكيل السعر لتداولات تصحيحية جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 50400 وصولا للدعم التالي المتمثل بمستوى 50280.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 50280 و 50800
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض