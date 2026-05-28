تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 28-05-2026

عاد سعر الغاز لتقديم تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه قرب مستوى 3.080$ متأثرا بثبات الحاجز المستقر عند 3.150$ والذي يعوق بثباته فرص استئناف الهجوم الصاعد المقترح سابقا.

سنعتمد حاليا على محاولة تشكيل مستوى 2.900$ للدعم الإضافي ولنشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليفتح أمامه باب لتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 3.350$ وصولا لمستوى 3.520$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.900$ و 3.350$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق