تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-05-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم 4,400$، وهو الدعم الذي كان هدفاً صباحياً لنا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.