شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر مع إيران وترقب مسار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى في سبعة أسابيع

•أسعار النفط ترتفع بحوالي 3% بسبب ضربات أمريكية جديدة

•الخروقات الجديدة تهدد بانهيار مفاوضات السلام في الدوحة

•تعليقات أكثر تشددًا لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي



انزلقت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى في شهرين ، لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،تحت ضغط صعود الدولار الأمريكي و ارتفاع أسعار النفط العالمية ،وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز ،ما يهدد بانهيار مفاوضات السلام بين الطرفين في الدوحة.



عززت تعليقات أكثر تشددًا لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة عن النمو والتضخم في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.0% إلى (4,366.68$) الأدنى منذ 26 مارس الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,456.04$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,466.58$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.15% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وسط تعليقات عدوانية لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

قفز مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.54 نقطة ،عاكسًا صعودًا واسعًا في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي صعود العملة الأمريكية ،وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزًا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ،بسبب تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز ،الأمر الذي يهدد بانهيار مفاوضات السلام في الدوحة.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الخميس بأكثر من 3%، بعد تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، ما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة تشن غارات جديدة على إيران، استهدفت موقعاً عسكرياً ومنصات إطلاق صواريخ.

•مسؤول أمريكي:الجيش الأمريكي شن غارات على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا لقواتنا والملاحة في هرمز.

•وصف المسؤول الأمريكي بأن العملية العسكرية مدروسة ودفاعية.

•الحرس الثوري الإيراني:استهدفنا قاعدة أمريكية كانت نقطة للهجوم على منطقة بضواحي مدينة بندر عباس.

•التليفزيون الإيراني:إجبار 4 سفن على العودة بعدما حاولت عبور مضيق هرمز دون تنسيق مع القوات الإيرانية.

•وكالة تسنيم: إجبار ناقلة أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز على التوقف و العودة.

•فعلت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أنظمة الدفاع الجوي بعد رصد و اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية في المنطقة.

•تصاعد تلك الخروقات قد يسبب أزمة دبلوماسية حادة تهدد بانهيار مسار المفاوضات الجارية في الدوحة.

•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، يرفض التقارير الإيرانية عن وجود اتفاق.

•وسائل إعلام إيرانية تُفيد بأن الاتفاق سيُعيد حركة المرور في مضيق هرمز.

•ترامب ينفي وجود اتفاق بشأن مضيق هرمز مع إيران وعُمان.

•إيران تُصر على تخفيف العقوبات الاقتصادية والحفاظ على الحقوق النووية؛ والجانبان ما زالا بعيدين عن بعضهما.

• وزارة الخزانة الأمريكية تُعاقب الهيئة الإيرانية المُنشأة لإدارة حركة المرور في المضيق.

الفائدة الأمريكية

•نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس : إن مكافحة التضخم لها الأولوية، إذ إن سوق العمل "في وضع جيد".

•أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو:تضخم أسعار الطاقة أكثر ثباتًا من المتوقع.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 54% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% في بداية مايو.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

• ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام ، بالإضافة إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل.



توقعات حول أداء الذهب

قال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: لا يزال الشرق الأوسط هو المؤثر الأكبر. كان هناك بعض التفاؤل المتبقي، ولكن مع استمرار هذا الوضع، يتلاشى هذا التفاؤل.



وأضاف غرانت :أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط يرفع أسعار النفط العالمية و يزيد من المخاوف بشأن التضخم ،وهو ما يضغط بالسلب على أسعار الذهب و الأصول غير المدرة للعائد.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الأربعاء بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,034.85 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 8 مايو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب وسط توقعات سلبية - توقعات اليوم – 28-05-2026