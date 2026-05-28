تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 28-05-2026

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وبشكل حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد كسر السعر لمستوى الدعم الرئيسي والنفسي 2,000$، ليحاول بهذا السلوك تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل عبئاً إضافياً يحول دون فرص تعافي السعر على المدى القريب.