تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 28-05-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية ومفاجأة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 4,400$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن بالرغم من تلك المكاسب القوية إلا أن السعر يظل يعاني من الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.