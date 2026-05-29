سعر النفط الخام يكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 29-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-29 01:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليكسر السعر بهذا الانخفاض مستوى الدعم المهم 88.00$، وهو ما زاد من الضغوط البيعية وأضعف من فرص حدوث تعافٍ قوي على المدى القريب.

 

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من الضغط السلبي والديناميكي المحيط بالسعر، خاصة مع توارد إشارات سلبية جديدة من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن النفط من تصريف حالة التشبع البيعي السابقة، وهو ما يفتح المجال أمام احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر خلال تحركاته المقبلة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

