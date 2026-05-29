سعر البتكوين (BTCUSD) يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 29-05-2026

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء من خسائره السابقة واستعادة بعض التوازن الفني، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية منها دعمت هذا الاستقرار المؤقت.

ورغم ذلك لا تزال الضغوط السلبية تفرض نفسها على حركة البتكوين نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، لا سيما مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل هابط يدعم استمرار هذا المسار خلال الفترة المقبلة.