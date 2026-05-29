سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 29-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-29 01:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء من خسائره السابقة واستعادة بعض التوازن الفني، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية منها دعمت هذا الاستقرار المؤقت.
ورغم ذلك لا تزال الضغوط السلبية تفرض نفسها على حركة البتكوين نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، لا سيما مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل هابط يدعم استمرار هذا المسار خلال الفترة المقبلة.