سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على خسائر قوية – توقعات اليوم – 29-05-2026

انزلق سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ما أدى به إلى كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، والذي تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، لينهي بذلك على آمال استعادة تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.