سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-05-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على ارتفاع قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما استطاع الزوج استعادة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستفيد بذلك من ضغطه الإيجابي في مواجهة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.7170، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.