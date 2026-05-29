سعر الإيثيريوم (ETHUSD) ينجح في تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 29-05-2026

عاود سعر الإيثيريوم (ETHUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول السعر بتحركاته السابقة تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في الوقت الذي نجح فيه في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لفقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.