سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-05-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي يدعم من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.