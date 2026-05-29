سعر الباوند مقابل الين دون أي جديد-توقعات اليوم 29-5-2026

بالرغم من تمركز سعر النحاس ضمن المسار الرئيسي الصاعد إلا أن انحصاره المتكرر ما بين الدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والحاجز المتمثل بمستوى 6.4000$ يدفع به لتقديم المزيد من التداولات الجانبية دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يساهم بتأكيد سيطرة الميل الجانبي للفترة الحالية لنبقى بانتظار تجاوزه للحاجز ليفتح أمامه باب لتحقيق مكاسب إضافية قد تبدأ من 6.5600$ و6.7500$ على التوالي, بينما كسر الدعم والاستقرار أدناه سيجبره على تفعيل المسار التصحيحي الهابط وليشكل مستوى 5.9500$ المحطة الأولي أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع