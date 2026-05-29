سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 29-5-2026

نجح سعر البلاتين بالتصدي للضغوط السلبية بتمركزه المتكرر فوق الدعم المستقر عند 1865.00$ لنلاحظ تشكيله يوم أمس لبعض الموجات الصاعد ليتقرب من بذلك من الهدف الأول المستقر عند 1950.00$.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بمواجهته المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 2000.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على المقاومة المستقرة قرب 2080.00$, أما استسلام السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي سيعيده ذلك للمسار التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده لخسائر إضافية بانجذابه مباشرة نحو 1805.00$ و1775.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1950.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم