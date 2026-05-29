الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 29-5-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 29-5-2026 1/2
  • سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 29-5-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 29-5-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-29 07:23AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 215.80 يساهم بتأكيد السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا, نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة تسلله أولا نحو 184.80 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز عند 214.30 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهبوط والوصول نحو المحطات الرئيسية المستقرة قرب 183.50 و182.70.

 

لابد من التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه سيدعم ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة ليحاول من خلالها تسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 186.25 و186.65.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.30 و 185.70

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا