سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 29-5-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 215.80 يساهم بتأكيد السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا, نؤكد على أهمية تجميع السعر حاليا للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة تسلله أولا نحو 184.80 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز عند 214.30 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهبوط والوصول نحو المحطات الرئيسية المستقرة قرب 183.50 و182.70.

لابد من التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق الحاجز المذكور سابقا والثبات أعلاه سيدعم ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة ليحاول من خلالها تسجيل العديد من المكاسب باندفاعه أولا نحو 186.25 و186.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.30 و 185.70

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز