الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية طفيفة مع تنامي التوقعات باتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية على وشك تسجيل خسارة شهرية في مايو

•الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه مقابل سلة من العملات

•تباطؤ التضخم في طوكيو على خلاف التوقعات خلال مايو

•الين يقترب من حاجز 160 مستوى تدخل السلطات النقدية اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في أربعة أسابيع ،في طريقه صوب تكبّد خسارة شهرية في مايو ،بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



يأتي تراجع الين بالتزامن مع عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع، في ظل ترقب الأسواق للموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق السلام المبدئي بين واشنطن و طهران. كما تتعرض العملة اليابانية لضغوط إضافية عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو خلال مايو.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (159.36 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.23¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 159.16¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بحوالي 0.2% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 159.65 ينات.



•بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات الين بعد أنباء عن اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.



•منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بعد تعليقات عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات مايو ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" منخفضة حتى اللحظة بحوالي 1.8% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"، على وشك تكبّد ثالث خسارة شهرية في غضون الأربعة أشهر الأخيرة.

•تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بسبب تداعيات الحرب الإيرانية واستمرار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

•بالإضافة إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته في عام ،بسبب تصاعد الضغوط التضخمية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ،ليتحرك صعودًا صوب أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود مع تجدد الإقبال على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق، لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية.

•يتضمن الاتفاق وقف الحرب لمدة 60 يومًا ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز والانخراط في المزيد من المفاوضات النووية.

•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، طلب بضعة أيام للتفكير في الاتفاق النهائي.

•وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن الاتفاق لم يُنجز بعد.

•الولايات المتحدة تحذر عُمان من التورط في رسوم عبور مضيق هرمز.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 1.3% فى مايو ،بأقل وتيرة منذ مارس 2022 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.5% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.5% في أبريل.



ومما لا شك فيه أن قراءات أقل من توقعات السوق لبيانات الأسعار في اليابان تؤشر على انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي ، مما يقلص من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو المقبل من 65% إلى 60%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين نحو الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل الماضي و أوائل مايو الجاري لوقف تراجع الين، إلا أن قوة الين لم تدم طويلًا. وقد بلغ سعر صرفه حينها 159.25 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ 30 أبريل.



توقعات حول أداء الين الياباني

•قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي: إن التدخل السابق لبنك اليابان منح صانعي السياسات بعض الراحة، لكن لا تزال هناك تساؤلات حول أثره طويل الأمد.

•وأضاف سيكامور :السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا التدخل مجديًا مقابل ما يُعتبر في جوهره تخفيفًا مؤقتًا لمدة شهر واحد فقط. وعلاوة على ذلك، هل ستكون لدى السلطات القدرة على تقديم دعم مالي مماثل إذا تم تجاوز مستوى 160 مرة أخرى في الجلسات القادمة.



نظرة فنية

