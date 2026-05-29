تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-05-2026

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، حيث تراجع متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 1.1660، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، إلى أن وصل إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي أكسبه شىء من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد وخلق حالة التذبذب تلك.