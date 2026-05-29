تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-05-2026

تراجع سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي بها يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 845.55$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 931.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد