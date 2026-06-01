سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 01-06-2026

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً يساعده في تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال للهبوط من جديد واستهداف دعوم جديدة في الفترة القريبة المقبلة.