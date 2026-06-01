الاقتصاد

سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 1-6-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 1-6-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 1-6-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-01 05:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر النحاس بالثبات مجددا فوق الدعم الإضافي المتمركز قرب 6.1000$ مستغلا بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة ليضغط بذلك على العائق المستقر عند 6.4000$ والذي يشكل بدوره مفتاح استئنافه للهجوم الصاعد.

 

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق العائق والصمود أعلاه ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 6.5600$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 6.7500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2500 $ و 6.5600$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا