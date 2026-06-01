سعر النحاس يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 1-6-2026

نجح سعر النحاس بالثبات مجددا فوق الدعم الإضافي المتمركز قرب 6.1000$ مستغلا بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة ليضغط بذلك على العائق المستقر عند 6.4000$ والذي يشكل بدوره مفتاح استئنافه للهجوم الصاعد.

مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق العائق والصمود أعلاه ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب إضافية قد تبدأ من 6.5600$ وصولا للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 6.7500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.2500 $ و 6.5600$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع