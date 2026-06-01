سعر الباوند مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 1-6-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-01 05:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر المؤشر الضغوط الإيجابية المتكررة ليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد جديد ليقترب من خلاله من الهدف الإضافي الأول المتمركز عند 7622.00.

 

حاليا وبمحاولة تشكيل مستوى 7575.00 للدعم الإضافي وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد لنتوقع تسجيل السعر لمكاسب تاريخية جديدة بانجذابه نحو 7655.00 وصولا نحو 7735.00 بتداولات الفترة القادمة, أما مخاطرة تغيير الاتجاه تكمن بتسلل السعر دون 7535.00 ليجبره ذلك على تفعيل المسار التصحيحي الهابط.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7575.00 و  7655.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

محمد يوسف

