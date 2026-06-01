سعر الغاز الطبيعي يضغط على المتوسط المتحرك 55-توقعات اليوم 1-6-2026

استغل سعر المؤشر الثبات الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 30240.00 لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها قرب 30570.00 محققا بذلك للهدف الإضافي الأول المقترح بالتقرير السابق.

لا مفر حاليا امام السعر من استئنافه للهجوم الصاعد نتيجة لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنتوقع انجذابه قريبا نحو 30670.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 30880.00, أما هبوطه دون الدعم الإضافي سيؤكد ذلك محاولة تفعيله للمحاولات التصحيحية السلبية لينجذب بشكل أولي نحو 30060.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 30430.00 و 30670.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع