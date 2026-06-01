سعر الغاز الطبيعي يضغط على المتوسط المتحرك 55-توقعات اليوم 1-6-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-01 05:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر المؤشر الثبات الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 30240.00 لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة ليستقر من خلالها قرب 30570.00 محققا بذلك للهدف الإضافي الأول المقترح بالتقرير السابق.

 

لا مفر حاليا امام السعر من استئنافه للهجوم الصاعد نتيجة لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنتوقع انجذابه قريبا نحو 30670.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 30880.00, أما هبوطه دون الدعم الإضافي سيؤكد ذلك محاولة تفعيله للمحاولات التصحيحية السلبية لينجذب بشكل أولي نحو 30060.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 30430.00 و 30670.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

