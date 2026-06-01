تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 01-06-2026

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل السلبي بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 1.9795 متأثرا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي لنلاحظ تكبده لخسائر ملموسة بوصوله نحو 1.9640.

نتوقع بتشكيل مستوى 1.9680 للحاجز الإضافي وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, مواصلة تقديم السعر لتداولات سلبية ليستهدف من خلالها لمستوى 1.9440 وصولا للدعم التالي المتمثل بمستوى 1.9340.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.9440 و 1.9565

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض