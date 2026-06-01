الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 01-06-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-01 05:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر المؤشر تأجيله حاليا للهجوم الصاعد بتقديمه لإغلاق جديد دون العائق المتمركز عند 99.45 مستسلما للضغوط السلبية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليستمر بالضغط على الدعم الأولي المتمثل بمستوى 98.85.

 

افتقار السعر المستمر للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة لنتوقع مهاجمته قريبا للمتوسط المتحرك 55 المستقر عند 98.55 وبتجاوزه سيضطر لتكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 98.15, أما نجاح السعر باختراق العائق والثبات أعلاه سيعيده ذلك للمسار الصاعد وليبدأ بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف بشكل أولي لمستوى 99.80.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.50 و 99.25

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات العائق

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

