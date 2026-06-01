تحديث توقع سعر الفضة اليوم 01-06-2026

أكد سعر المؤشر تأجيله حاليا للهجوم الصاعد بتقديمه لإغلاق جديد دون العائق المتمركز عند 99.45 مستسلما للضغوط السلبية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليستمر بالضغط على الدعم الأولي المتمثل بمستوى 98.85.

افتقار السعر المستمر للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تقديمه لتداولات تصحيحية هابطة لنتوقع مهاجمته قريبا للمتوسط المتحرك 55 المستقر عند 98.55 وبتجاوزه سيضطر لتكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 98.15, أما نجاح السعر باختراق العائق والثبات أعلاه سيعيده ذلك للمسار الصاعد وليبدأ بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف بشكل أولي لمستوى 99.80.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.50 و 99.25

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات العائق