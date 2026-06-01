سعر سهم أندر أرمور (UAA) يتراجع بعد اختبار ه لخط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 01-06-2026

تراجع قليلاً سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع اختباره لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما عرض السهم للضغط السلبي والذي يحاول من خلاله جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والتخلص من ضغوطه السلبية في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك سعر السهم حيال مستوى المقاومة المحوري 6.10$، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيفتح المجال امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 6.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي