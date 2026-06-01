الذهب يفقد أكثر من 1% بسبب تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين

•الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% في مستهل تعاملات الأسبوع

•أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية

•ترامب يريد فرض شروط أكثر صرامة حول الملف النووي

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



فقدت أسعار الذهب أكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط ،وسط موجة جديدة من الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.



تأتي أحدث جولة من الهجمات وسط المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر ،حيث يريد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، فرض المزيد من الشروط الصرامة حول الملف النووي.



صعود أسعار النفط يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى (4,490.64$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,540.17$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,546.05$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.95% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 4,595.33 دولارًا للأونصة ،بفضل حدوث تقارب في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



•فقدت أسعار الذهب في مايو المنقضي حوالي 1.8% ،في ثالث خسارة شهرية على التوالي ،بسبب ضعف الطلب الاستثماري وسط صعود عوائد سندات الخزانة العالمية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بعدما شنت الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات العسكرية ،وسط مفاوضات مكثفة بين الطرفين لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 3% ،ضمن عمليات التعافي من المستويات الأدنى في خمسة أسابيع ،بسبب تصاعد التوترات العسكرية فى مضيق هرمز، بالتزامن مع توسع إسرائيل في هجومها على لبنان، مما يقلص آمال وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية، وردّت طهران بهجوم على قاعدة جوية.

•أعلن الجيش الأمريكي تدميره للدفاعات الجوية الإيرانية، ومحطة تحكم أرضية، و طائرتين مسيرتين.

•أعلن الحرس الثوري الإيراني رده بشن هجوم على قاعدة جوية أمريكية.

•أفادت التقارير بأن الدفاعات الجوية الكويتية اعترضت صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة.

•لا تزال الولايات المتحدة وإيران بدون اتفاق لإنهاء الحرب بعد تصريح ترامب بأنه ليس في عجلة من أمره.

•أعاد الرئيس الأمريكي مسودة الاتفاق المقترح مع إيران لتضمين شروط "أكثر صرامة" تتعلق بالملف النووي، مما مدد المفاوضات لعدة أيام إضافية.

•قال دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

•تبرز آلية رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كإحدى أعقد نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران.

•أكد وزير الخارجية الإيراني ،عباس عراقجي، استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيراً إلى أن الحكم على المحادثات مرهون بنتائجها النهائية وضمان حقوق الشعب الإيراني.



الفائدة الأمريكية

•قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، يوم الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة، وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 47% إلى 53%.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل في شركة أكتيف تريدز: تلاشى التفاؤل المحيط بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء المواجهة في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونتيجة لذلك، انتعشت أسعار النفط، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم وعزز توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.



وأضاف إيفانجليستا: سيراقب المتداولون عن كثب البيانات الاقتصادية الهامة التي ستصدر هذا الأسبوع، إذ من المحتمل أن تُعيد تشكيل التوقعات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مما سيؤثر على الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي على أداء أسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.42 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,029.14 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ15 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

