جولدمان ساكس وسيتي يرفعان توقعاتهما لأسعار النحاس بسبب اضطرابات الإمدادات وقوة الطلب الأمريكي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الاثنين بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية، بالتزامن مع إصدار إسرائيل أوامر لقواتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان في إطار مواجهتها مع حزب الله المدعوم من طهران.

وصعدت عقود خام برنت بمقدار 2.93 دولار، أو ما يعادل 3.2%، لتصل إلى 94.05 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.36 دولار، أو 3.9%، لتصل إلى 90.72 دولار للبرميل.

ورغم هذه المكاسب، سجل الخامان خسائر كبيرة خلال شهر مايو، حيث تراجع برنت بنحو 19%، بينما انخفض الخام الأمريكي بحوالي 17%.

تراجع الآمال بشأن اتفاق أمريكي إيراني

جاءت المكاسب بعد تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما قلص الآمال بإعلان قريب عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت واشنطن قد استضافت يوم الجمعة محادثات سلام بين إسرائيل ولبنان، إلا أن التطورات العسكرية اللاحقة زادت من حالة عدم اليقين.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها نفذت "ضربات دفاعية"، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين أن قواته الجوية والفضائية استهدفت قاعدة جوية استخدمت في الهجمات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الجمعة بأنه سيحسم قريباً قراره بشأن مقترح تمديد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في أوائل أبريل.

لبنان وحزب الله عنصران أساسيان في أي اتفاق

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ستكون طرفاً أساسياً في أي اتفاق محتمل، فيما أكدت إيران مراراً ضرورة إشراك حزب الله في أي ترتيبات سياسية أو أمنية.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن اقترحت خطة لـ"خفض التصعيد التدريجي" في المنطقة.

مخاوف متزايدة بشأن مضيق هرمز

قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي جي"، إن المخاوف تتزايد بشأن وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم.

وأضاف: "حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن يؤدي ذلك إلى تدفق كبير وفوري للإمدادات النفطية."

وكان أحد مراسلي موقع أكسيوس قد ذكر يوم الجمعة عبر منصة "إكس" أن إيران قامت خلال الأسبوع الماضي بزرع مزيد من الألغام في المضيق.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب يعود إلى انعدام الثقة، وتناقض المواقف الأمريكية، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

ضعف الاقتصاد الصيني لم يحد من ارتفاع النفط

طغت المخاوف المتعلقة بالإمدادات على البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤ النشاط الصناعي، ما عزز المخاوف بشأن فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن السعودية قد تخفض أسعار البيع الرسمية للنفط المتجه إلى آسيا في يوليو للشهر الثاني على التوالي.

جولدمان ساكس يحذر من مخاطر ضعف الطلب

قال بنك جولدمان ساكس إن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يمثل خطراً رئيسياً على توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الرابع من العام.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل، بينما يتوقع وصول الخام الأمريكي إلى 83 دولاراً للبرميل.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن أي اضطرابات إضافية في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى من تلك التوقعات.