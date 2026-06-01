الأسهم الأمريكية قرب مستوياتها القياسية بدعم الذكاء الاصطناعي رغم تصاعد المخاوف بشأن الحرب

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تزال مؤشرات وول ستريت الرئيسية قرب مستوياتها القياسية يوم الاثنين، إذ وازن المستثمرون بين دفعة جديدة من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي قادتها شركة إنفيديا وبين تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقفز سهم إنفيديا بنحو 4% بعد أن كشفت الشركة عن شريحة جديدة تتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مباشرة على أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية.

وجاءت الشريحة الجديدة ثمرة شراكة استمرت ثلاث سنوات مع مايكروسوفت بهدف "إعادة ابتكار الحاسوب الشخصي لعصر الذكاء الاصطناعي"، بحسب الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ، فيما ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 2.5%.

وسجل قطاع التكنولوجيا في مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب بلغت 1.5%.

أداء متباين لأسهم الرقائق

شهدت أسهم شركات أشباه الموصلات أداءً متبايناً:

تراجع سهم كوالكوم بنسبة 6%.

انخفض سهم إيه إم دي بنسبة 3.1%.

هبط سهم إنتل بنسبة 4.4%.



ارتفع سهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 5.7% متجاوزاً مستوى 1000 دولار للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قفز بنحو 90% خلال شهر مايو.

وقال براين جاكوبسن، كبير استراتيجيي الاقتصاد لدى شركة "أنكس ويلث مانجمنت"، إن إنفيديا قد توسع حجم السوق، لكن معظم مكاسبها ستأتي على حساب الشركات القائمة حالياً.

وأضاف أن شركات الذاكرة مثل مايكرون قد تستفيد بشكل كبير لأن رقائقها تكمل المعالجات المستخدمة في أجهزة الحاسوب الجديدة، كما أن دورة استبدال الأجهزة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تعزز الطلب على الفئات الأعلى سعراً من الحواسيب.

ارتفاع النفط يضغط على المعنويات

رغم الدعم القادم من قطاع التكنولوجيا، ظلت معنويات المستثمرين حذرة بعد ارتفاع أسعار النفط بنحو 5%.

وجاء ذلك عقب تقرير نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية أفاد بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف المحادثات مع الولايات المتحدة احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

وأدى ارتفاع النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وتداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.

أداء المؤشرات

بحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت نيويورك:

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 177 نقطة أو 0.35% إلى 50,855.46 نقطة.

ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.02% إلى 7,581.88 نقطة.

صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.15% إلى 27,012.14 نقطة.



انتعاش قطاع البرمجيات

واصلت أسهم البرمجيات التعافي من موجة البيع القوية التي شهدتها في وقت سابق من العام بسبب المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال التقليدية.

وارتفع سهم سيرفيس ناو بنسبة 10.7%، بينما صعد سهم آي بي إم بنسبة 6%.

كما ارتفع مؤشر خدمات البرمجيات بنحو 3% بعد أن محا جميع خسائره المسجلة منذ نهاية يناير.

وصعد سهم كيدينس ديزاين سيستمز بنسبة 3% بعد إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي جديد لتصميم الرقائق يعمل بتقنيات إنفيديا.

ترقب بيانات الوظائف واجتماع الفيدرالي

تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب يوم الجمعة، والذي يأتي قبل أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش هذا الشهر.

وتزداد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم المرتبط بالحرب مع إيران إلى تغيير مسار صعود الأسهم.

وقال جاكوبسن: "إذا لم يُفتح مضيق هرمز بصورة أكبر قبل الاجتماع المقبل للفيدرالي، فمن شبه المؤكد أن تصبح لهجة بيان السياسة النقدية أكثر تشدداً."

وتُظهر تسعيرات الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 70% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

نتائج شركات مرتقبة وصفقة استحواذ كبيرة

تتجه الأنظار أيضاً إلى نتائج شركة برودكوم المقرر صدورها الأربعاء، خاصة بعد التوقعات القوية التي أعلنتها شركة ديل تكنولوجيز الأسبوع الماضي بشأن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الشركات، قفز سهم تايلور موريسون هوم بنسبة 22% بعد إعلان بيركشاير هاثاواي اتفاقها على الاستحواذ على الشركة مقابل 6.8 مليار دولار نقداً.

اتساع نطاق التراجعات

رغم قرب المؤشرات من مستوياتها القياسية، فإن عدد الأسهم المتراجعة تجاوز عدد الأسهم المرتفعة في كل من بورصتي نيويورك وناسداك، ما يعكس استمرار حالة الحذر في السوق وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.