- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 01-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-01 12:54PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر وأجبره على هذا التراجع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 587.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 510.00$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط