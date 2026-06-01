تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 01-06-2026

انخفض سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبره على الارتداد في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما ضاعف من الضغط السلبي حول السعر وأجبره على هذا التراجع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 587.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 510.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط