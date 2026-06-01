شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 01-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-01 16:27PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عمق سعر البتكوين (BTCUSD) من خسائره الحادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 72,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.