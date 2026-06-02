سعر اليورو مقابل الدولار يتماسك داخل قناة سعريه صاعدة – توقعات اليوم – 02-06-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسبه الأخيرة خلال التداولات اللحظية، مدعوماً بتحسن واضح في مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية بعد وصولها سابقاً إلى مناطق تشبع بيعي قوية، ما ساهم في تعزيز الزخم الشرائي ودعم استقرار الزوج بالقرب من مستوياته المرتفعة.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل تحرك الزوج داخل قناة سعرية فرعية صاعدة تسيطر على تداولاته قصيرة الأجل، إلى جانب تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً فنياً مهماً لحركة السعر، وتدعم هذه العوامل مجتمعة فرص مواصلة الصعود وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة.