سعر النفط الخام يتخلى عن مكاسبه وسط هيمنة الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 02-06-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-02 00:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والتي شكلت عائقاً أمام استمرار محاولات التعافي، ما دفع السعر للارتداد هبوطاً واستئناف الضغوط البيعية على المدى القصير.

 

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية على مؤشرات القوة النسبية، بعدما شكلت دايفرجنس سلبياً عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي قوية ومبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما عزز من الضغوط الفنية المحيطة بالسعر، ويأتي ذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ما يرجح بقاء النظرة السلبية قائمة خلال الفترة المقبلة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

