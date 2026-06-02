سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 02-06-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تعويض جميع خسائره التي شهدها أمس ليستفيد من جديد بالدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تعزيز مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.