سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 02-06-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه،: في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.