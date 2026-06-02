شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الإيجابية– توقعات اليوم 2-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-02 05:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من افتقار سعر البلاتين مؤخرا للعزم الإيجابي إلا أن تمركزه المتكرر فوق مستوى 1865.00$ يدعم ترجيحنا الصاعد لنلاحظ محاولة تسجيله لبعض المكاسب باستقراره قرب مستوى 1950.00$.
نكرر أهمية تحقيق السعر لاختراق محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 2000.00$ ليزيد ذلك من فرص وصوله للحاجز المستقر عند 2080.00$ والذي بتجاوزه سيفتح باب لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة المتوسطة باندفاعه نحو 2125.00$ و2195.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1890.00$ و 2000.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم