سعر اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 2-6-2026

سجّل سعر المؤشر يوم أمس بعض المكاسب الإضافية بملامسته لمستوى 7628.00 ومن ثم ليضطر لتفعيل محاولات جني الأرباح نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ مواجهته حاليا للدعم الأولي المستقر عند 7575.00.

قد يستمر السعر بتقديم تداولات تصحيحية سلبية مؤقتة مع توفر فرصة لاستهداف مستوى 7530.00, إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لتمركزه العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, كذلك نجاحه باكتسابه للعزم الإيجابي الإضافي سيسهل مهمة استهدافه للمحطات الإيجابية المستقرة قرب 7655.00 و7735.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7550.00 و 7655.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع