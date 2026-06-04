الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 05:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة بعض الموجات التصحيحية الصاعدة مستغلا تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ وصوله حاليا نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر عند 1.0640 والذي يشكل بدوره لحاجز مهم أمام التداولات الحالية.

 

استمرار ثبات السعر دون الحاجز الحالي سيزيد من فرص تجديده للمحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 1.0580 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 1.0550 و1.0520 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0580 و 1.0630

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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