تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-06-2026

شكّل سعر الزوج بتداولاته الأخيرة بعض الموجات التصحيحية الصاعدة مستغلا تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ وصوله حاليا نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر عند 1.0640 والذي يشكل بدوره لحاجز مهم أمام التداولات الحالية.

استمرار ثبات السعر دون الحاجز الحالي سيزيد من فرص تجديده للمحاولات السلبية لنتوقع استهدافه قريبا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 1.0580 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 1.0550 و1.0520 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.0580 و 1.0630

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض