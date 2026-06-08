شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أشهر بسبب تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 5% بسبب تجدد المواجهة العسكرية

•ترامب :الضربات الإسرائيلية والإيرانية لن تؤثر على اتفاق السلام

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



انخفضت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،تحت الضغط السلبي بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط العالمية ،في ظل تبادل الضربات العسكرية بين إيران و إسرائيل.



تأتي أحدث جولة من المواجهة العسكرية وسط المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر ،حيث يريد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، التوصل لاتفاق في أسرع وقت قبل تفاقم الحرب في الشرق الأوسط.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بنسبة 2.4% إلى (66.17$ ) الأدنى منذ 23 مارس الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند (67.78$)، وسجلت أعلى مستوي عند (68.49$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الفضة نسبة 8.3% ،في ثاني خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 15 مايو الماضي ، بسبب صدور بيانات وظائف قوية في الولايات المتحدة.



•وفقد المعدن الأبيض"الفضة" الأسبوع الفائت نسبة 10%، في رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ارتفاع الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثاني على التوالي ، مسجلاً أعلى مستوى في شهرين عند 100.17 نقطة، عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



عززت بيانات الوظائف القوية الصادرة يوم الجمعة فى الولايات المتحدة رهانات المستثمرين حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة هذا العام.



ويتلقى الدولار مزيدًا من الدعم من تجدد الإقبال عليه كملاذ استثماري بديل، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش فى الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 5% ،لتستأنف مكاسبها القوية التي توقفت على مدار يومين ،في طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى في عدة أسابيع ، بسبب تجدد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ،في ظل تبادل إيران وإسرائيل الضربات العسكرية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تبادلت إيران وإسرائيل الضربات العسكرية، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.



•شنّ الحرس الثوري الإيراني هجوماً واسعاً بدفعات متتالية من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع إسرائيلية، من بينها قاعدة "رامات" العسكرية، رداً على الغارات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت.

•أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ الإيرانية بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار ورفع حالة التأهب القصوى في المستشفيات والمدارس.

•أجري الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً عاجلاً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه بـ"التريث" وعدم الرد الفوري على الصواريخ الإيرانية.

•شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت "أهدافاً عسكرية" ومواقع داخل العاصمة طهران، حيث دوت انفجارات قوية في أرجائها.

•أبلغ ترامب الجانب الإسرائيلي بأن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران برعاية باكستانية، وطالب بمنح الدبلوماسية بضعة أيام إضافية دون تصعيد عسكري.

•يُذكر أن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران سارٍ منذ أوائل أبريل الماضي.

•وجّه ترامب رسالة شديدة اللهجة لطهران قائلاً: "لقد أطلقتم صواريخكم.. هذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات فوراً.

•ترامب يقول إن الضربات الإسرائيلية والإيرانية الجديدة لن تؤثر على اتفاق السلام.



الفائدة الأمريكية

•صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، يوم الجمعة، بأن أرقام الوظائف الجديدة تُظهر أن سوق العمل متوازن تقريبًا ويقترب من التوظيف الكامل، في حين أن استمرار التضخم المرتفع قد يستدعي من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قريبًا لاحتوائه.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 47% إلى 75%.

•واستقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب هذا الأسبوع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،خاصة بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو.



نظرة فنية

سعر الفضة يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 08-06-2026