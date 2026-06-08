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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 08-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 05:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر المؤشر بالتحرر من سيطرة الميل الجانبي بتجاوزه مؤخرا للمستوى 99.45 معلنا بذلك استعداده لتفعيل المسار الصاعد لنلاحظ تسجيله لمكاسب ملموسة باندفاعه نحو 100.15.
حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, كذلك محاولة تشكيل مستوى 99.45 للدعم الرئيسي الأول، نتوقع مواصلة تشكيل السعر لموجات صاعدة ليحاول الوصول من خلالها نحو 100.35 ومن ثم ليهاجم المقاومة الممتدة نحو 100.60.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.85 و 100.35
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع