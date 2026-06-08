تحديث توقع سعر الذهب اليوم 08-06-2026

نجح سعر المؤشر بالتحرر من سيطرة الميل الجانبي بتجاوزه مؤخرا للمستوى 99.45 معلنا بذلك استعداده لتفعيل المسار الصاعد لنلاحظ تسجيله لمكاسب ملموسة باندفاعه نحو 100.15.

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, كذلك محاولة تشكيل مستوى 99.45 للدعم الرئيسي الأول، نتوقع مواصلة تشكيل السعر لموجات صاعدة ليحاول الوصول من خلالها نحو 100.35 ومن ثم ليهاجم المقاومة الممتدة نحو 100.60.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.85 و 100.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع