الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026

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  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-09 01:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) هبوطاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بعودة الضغوط البيعية إلى الواجهة بعد فترة من التحسن النسبي، وجاء هذا التراجع بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي الذي دعم تحركات السعر خلال الفترة الماضية.

 

وتتزايد الضغوط على العملة الرقمية في ظل استمرار تداولها دون متوسطها المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية أمام محاولات التعافي، كما يعزز هذا الوضع من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي النظرة الفنية السلبية قائمة ويرجح استمرار التقلبات الهابطة خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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