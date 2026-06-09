سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 09-06-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) هبوطاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بعودة الضغوط البيعية إلى الواجهة بعد فترة من التحسن النسبي، وجاء هذا التراجع بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي الذي دعم تحركات السعر خلال الفترة الماضية.

وتتزايد الضغوط على العملة الرقمية في ظل استمرار تداولها دون متوسطها المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية أمام محاولات التعافي، كما يعزز هذا الوضع من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي النظرة الفنية السلبية قائمة ويرجح استمرار التقلبات الهابطة خلال الفترة المقبلة.