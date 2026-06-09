سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 09-06-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية لفقدان سريع للزخم الإيجابي الذي ساعد الزوج في تعويض بعضاً من خسائره السابقة.