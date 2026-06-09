الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 09-06-2026

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  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 09-06-2026 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 09-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-09 01:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية لفقدان سريع للزخم الإيجابي الذي ساعد الزوج في تعويض بعضاً من خسائره السابقة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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