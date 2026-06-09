سعر الفضة تتراجع مع ظهور بوادر ضعف في الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 09-06-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من كسر مستوى الدعم 4,300$، في إشارة تعكس استمرار الضغوط البيعية وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما يواصل السعر التحرك بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، ما يعزز من احتمالات استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

وتزداد الضغوط السلبية على الذهب نتيجة استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي على المدى القريب، وفي الوقت نفسه وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع شرائي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يشير إلى تراجع الزخم الإيجابي بشكل سريع ويعزز من احتمالات تعرض الذهب لمزيد من الخسائر إذا ما تم كسر مستوى الدعم الحالي.